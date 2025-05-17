У Трампа хочуть переселити з Сектора Гази мільйон палестинців. ЗМІ дізналися, в яку країну

Раніше Трамп заявляв, що палестинці не мають іншої альтернативи, окрім як виїхати з Гази

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план переселення до 1 мільйона палестинців з території Сектору Газа до Лівії. Вашингтон обговорив це з Триполі, і готовий стимулювати його фінансово.

Плани США щодо переселення палестинців до Лівії — що відомо

Про це повідомляє NBC News з посиланням на п'ятьох осіб, обізнаних з цими зусиллями. Щоб зацікавити Лівію, США розглядають варіант виділити їй мільярди доларів коштів, які США заморозили понад десять років тому.

Остаточної угоди ще не досягнуто. Ізраїль був поінформований про ці плани США.

Водночас Державний департамент і Рада національної безпеки США не відповіли на численні запити NBC News щодо цього питання. Проте після публікації речник заявив, що "ці повідомлення не відповідають дійсності".

"Ситуація на місцях є неприйнятною для такого плану. Такий план не обговорювався і не має сенсу", – зазначив він.

Один зі співрозмовників видання розповів, що питання, скільки палестинців погодяться добровільно виїхати до Лівії, залишається відкритим. Розглядаються варіанти заохочення у вигляді безплатного житла та навіть стипендії.

За словами одного з джерел, безпосередньо обізнаних з цією справою, посадовці адміністрації розглядають варіанти розміщення палестинців. Також обдумують можливі способи їх транспортування з Гази до Лівії — повітряним, наземним та морським шляхом.

Що кажуть у ХАМАС

NBC News поспілкувався з високопоставленим чиновником ХАМАС Басемом Наїмом, який прокоментував плани США. За його словами, він нічого не знає про такі плани, проте вважає ідею провальною.

"Палестинці дуже вкорінені у свою батьківщину, дуже віддані батьківщині та готові боротися до кінця та жертвувати чим завгодно, щоб захистити свою землю, свою батьківщину, свої сім'ї та майбутнє своїх дітей. [Палестинці] є виключно єдиною стороною, яка має право вирішувати за палестинців, включаючи Газу та жителів Гази, що робити, а що не робити", — заявив він.

Що відбувається в Лівії

Вже майже 14 років, з моменту повалення режиму диктатора Муаммара Каддафі, в Лівії точиться боротьба ворогуючих політичних угруповань. Два уряди, один на заході країни під керівництвом Абдули Хаміда Дбейби, а другий — на сході, під проводом Халіфи Хафтара, протистоять один одному. Періодично справа доходить до збройних сутичок.

За останніми відкритими оцінками ЦРУ населення Лівії становить близько 7,36 мільйона. За чисельністю населення, поглинання Лівією ще 1 мільйона людей буде еквівалентно прийняттю США близько 46 мільйонів.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", 16 травня Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) почала на території Сектору Гази велику військову операцію під назвою "Колісниці Гедеона". Планується в рамках перших етапів взяти під контроль "стратегічні райони" палестинського анклаву з подальшим повним контролем над регіоном.