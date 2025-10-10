Тисячі палестинців з торбами повертаються на руїни. Що зараз відбувається у Секторі Гази (репортаж)

ЦАХАЛ залишає певну кількість армії у регіоні

Після укладення мирної домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом тисячі палестинців повертаються додому. Біженці пішки йдуть до Сектору Гази з найнеобхіднішими речами.

Що треба знати:

9 жовтня Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Незабаром буде розпочато обмін заручниками

Частина військ ЦАХАЛ залишається в Секторі Газа

Як пишуть Reuters та AP, тисячі палестинців повертаються до Сектору Гази після укладення мирної угоди. Потік людей з'явився після припинення вогню.

Відомо, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила перший етап виведення військ до узгодженої точки. Хоча ще зранку 10 жовтня повідомлялось про обстріли в деяких районах Сектора Гази, але бомбардувань не було.

Сектор Гази зараз. Фото: Getty Images

Як зараз виглядає Сектор Гази. Фото: Getty Images

Великий натовп йде до Сектора Гази. Фото: Getty Images

Вогонь припинився опівдні, тоді люди й рушили в Газу. На опублікованих фото видно, що палестинці переважно йшли пішки або ж використовували невеликий транспорт.

Найбільший потік людей спостерігався на прибережній дорозі в центральній частині Сектору Гази. Деякі люди йшли на північ. Вони хочуть побачити, що залишилось від їх домівок.

Дехто одразу брав речі з собою. Фото: Getty Images

Найбільша кількість людей біля узбережжя. Фото: Getty Images

Більшість людей йде пішки. Фото: Getty Images

Дехто використовував транспорт. Фото: Getty Images

Люди повертаються у Сектор Гази. Фото: Getty Images

Водночас, за словами речника ЦАХАЛу, ізраїльські війська все ще будуть присутні в різних районах Гази. Він закликав людей не наближатись до них.

Нагадаємо, що за укладеною угодою після припиненню вогню протягом 72 годин пройде обмін заручниками. ХАМАС має звільнити 48 заручників, які все ще перебувають у полоні. Ізраїль вважає, що приблизно 20 з них досі живі.

Після того Ізраїль звільнить майже 2000 палестинців, з них 250 людей відбувають тривалі терміни ув'язнення в ізраїльських в'язницях. Також угода передбачає безумовне надходження гуманітарної допомоги до Гази. ВВС пише, що туди щодня в'їжджатимуть близько 600 вантажівок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 17 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію у місті Газа. Щонайменше дві дивізії ізраїльської армії увійшли до Гази, щоб перемогти терористичне угруповання ХАМАС та повністю поставити анклав під контроль Ізраїлю.