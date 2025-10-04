Трамп досяг свого? Що відбувається зараз в Газі

Палестинці погодилися на звільнення заручників, як вимагав глава США, але висунули зустрічні умови

Бойовики ХАМАС заявили, що готові звільнити всіх ізраїльських заручників, "живих чи мертвих", відповідно до умов мирної угоди президента США Дональда Трампа для Ізраїлю та Гази. Угруповання також дало сигнал, що готове негайно розпочати переговори з посередниками для обговорення деталей.

Що треба знати:

Бойовики заявили про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників за умовами мирного плану американського лідера

Дональд Трамп повідомив, що угруповання готове до миру та закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази

Керівництво Ізраїлю наказало припинити наступ на Газу

Про що йдеться у заяві ХАМАС

Про це з посиланням на заяву ісламістів повідомляє Al Jazeera. У ній йдеться, що ХАМАС готовий на звільнення заручників "щоб домогтися припинення військових дій і повного відведення військ із сектору Гази".

Рух оголошує про згоду звільнити всіх ізраїльських ув'язнених — як живих, так і мертвих, згідно з формулою обміну, яка міститься в пропозиції президента Трампа, — йдеться в заяві

Крім того, угруповання згодне передати управління сектором Газа незалежному органу, "заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу". У ХАМАС додали, що пропонують Трампу зробити їх частиною об'єднаної палестинської структури, яка управлятиме сектором Газа після завершення війни з Ізраїлем.

Офіційний представник ХАМАС Муса Абу Марзук наголосив, що план Трампа не може бути реалізований без переговорів. Він додав, що угруповання готове до них.

Як відреагував Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив допис у соцмережі Truth Social, в якому написав, що ХАМАС нібито готові до тривалого миру. Американський лідер закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Гази.

Виходячи із заяви, яку щойно оприлюднив ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко та безпечно звільнити заручників. Зараз робити це надто небезпечно Дональд Трамп

Він додав, що обговорення деталей вже розпочалося. Трамп наголосив, що "йдеться не лише про Газу, а й про давно бажаний мир на Близькому Сході".

Керівництво Ізраїлю наказало припинити наступ на Газу

The Times of Israel з посиланням на армійську радіостанцію "Галей ЦАХАЛ" та державну телерадіокомпанію Kan інформує, що влада Ізраїлю віддала наказ припинити наступальну кампанію з захоплення міста Газа та перейти виключно до оборонних дій. Це стало реакцією на після заклик Трампа припинити удари.

Військові отримали наказ скоротити операції в місті Газа до "мінімуму" та здійснювати лише оборонні маневри. Він став наслідком інтенсивних нічних консультацій між високопосадовцями Ізраїлю та США.

Що передувало

Заява пролунала на тлі військової операції Ізраїлю в секторі Гази. На початку жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей, багато з яких — жінки та діти, та захопивши близько 250 заручників. У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАСу. З того часу Армія Ізраїлю завдає ударів по палестинському регіону, який перебуває під владою терористів і проводить наземну військову операцію.

Мирний план Трампа для Ізраїлю та Гази

Трамп наприкінці вересня представив новий план врегулювання конфлікту в Газі ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу. Лідер Ізраїлю погодився підтримати цю угоду, що передбачає припинення майже дворічного протистояння в Секторі Гази, звільнення заручників і поступове виведення ізраїльських військ.

План Трампа передбачає, що Ізраїль не буде окуповувати Газу. При цьому регіон має стати "дерадикалізованою зоною, вільною від тероризму і загроз для сусідів".

Як відомо, у вересні країни G7 вперше визнали незалежність Палестини. "Телеграф" проаналізував реакцію Ізраїлю та до чого може призвести це рішення.