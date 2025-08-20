Вже помирились? Еммануель і Бріжит Макрон одним фото розвіяли всі чутки про розлучення

Президента та першу леді зняли на сімейному відпочинку на півдні Франції

Останнім часом у мережі багато пліткували про можливе розлучення президентського подружжя Еммануеля та Бріжит Макрон. І причин на це було кілька — публічна відстороненість пари, ляпас від першої леді президенту, який потрапив до об’єктивів камер та інших проявів ворожості з боку Бріжит. Однак тепер у мережі з’явилися фото, які доводять – у Макронів усе гаразд.

"Телеграф" розповість, як Еммануель та Бріжит Макрон кількома свіжими фото розвіяли всі чутки про розлучення.

Еммануель та Бріжит Макрон помирилися?

Чутки про те, що шлюб Еммануеля та Бріжит Макрон тріщить по швах з’явилися після того, як пара дивно поводилася на публіці. Так, був момент, коли перша леді нібито дала ляпас президентові, хоча сам Макрон це заперечував, кажучи, що це вони так граються. Також були моменти, коли Бріжит відсторонилася від чоловіка, ігнорувала його подану руку і була замкнута.

Проте днями британська газета The Telegraph повідомила, що президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину Бріжіт бачили на сімейному відпочинку. Пара весело відпочивала разом на півдні Франції у президентській резиденції Форт-де-Брегансон. У мережі також опублікували фото із цього відпочинку.

На свіжих знімках подружжя Макронів можна побачити розслабленими та веселими, вони розважалися на водних плавзасобах і мило проводили час разом.

Еммануель Макрон на відпочинку у президентській резиденції на півдні Франції

Треба сказати, що багато уваги в західній пресі приділили вигляду Еммануеля Макрона на відпочинку. Він катався на дошці для серфінгу, при цьому був у спеціальному вбранні для плавання. І це дуже контрастує з його звичним діловим образом. Тим часом Бріжіт розважалася з онуками на водному мотоциклі.

Еммануель Макрон із дружиною Бріжит та її онуками на відпочинку у резиденції Форт-де-Брегансон

Схоже, Еммануель та Бріжит Макрон цими фото сімейної ідилії розвіяли всі чутки про проблеми у шлюбі. Шанувальники пари тільки радіють, що президент та перша леді помирилися і тепер проводять час разом.

Еммануель Макрон продемонстрував підтягну форму, на що звернули увагу у пресі

