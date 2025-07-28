Її донька вчилася з Еммануелем в одному класі: як виглядають діти Бріжит Макрон від першого шлюбу

До шлюбу з президентом Франції перша леді була одружена з банкіром

Бріжит Макрон — дружина Еммануеля Макрона та перша леді Франції ось уже другий термін президентства чоловіка. Вона старша за нього практично на 25 років, а їх історія кохання досі залишається найбільш обговорюваною у Франції. Однак до шлюбу з Еммануелем, колишня вчителька була одружена з банкіром, з яким у неї народилося троє дітей.

"Телеграф" розповість, що відомо про сина і двох дочок Бріжит Макрон і як одна з них навчалася разом з майбутнім вітчимом.

Еммануель та Бріжит Макрон

Бріжит Макрон у молодості працювала вчителькою і була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром. Вони одружилися 1974 року, а розлучилися 2006-го. У їхньому шлюбі народилися троє дітей: син Себастьян та дочки — Лоранс та Тіфен. Через рік після розлучення, у 2007 році, Бріжит вийшла заміж за Еммануеля Макрона, який у 2017 році став президентом Франції.

Сім’я Бріжит Макрон

Діти Бріжит Макрон — що про них відомо

Старший син — Себастьян Озьєр

Себастьян народився в 1975 році, зараз йому 50 років і він на три роки старший за свого вітчима Еммануеля Макрона. Відомо, що Себастьян працює інженером та уникає публічності. Він одружений і з дружиною Крістель виховує дочку Каміль та сина Поля.

Старший син Бріжит Макрон Себастьян Озьєр із сім’єю

Середня дочка — Лоранс Озьєр-Журдан

Дочка Лоранс народилася 1977 року і вона однолітка Еммануеля. Більше того, вони ходили в один клас у єзуїтському ліцеї La Providence в Ам’єні, де сама Бріжит викладала французьку мову та літературу.

Відомо, що Лоранс здобула вищу освіту в Університеті Марії та П’єра Кюрі. Вона працює кардіологом і є судинним фахівцем. У 2017 році дочка Бріжит активно підтримувала виборчу кампанію Еммануеля Макрона.

Брижит Макрон та її дочка Лоранс Озьєр-Журдан. Фото: Getty Images

Молодша дочка — Тіфен Озьєр

Тіфен — молодша дитина у Бріжит Макрон, вона народилася в 1984 році і зараз їй 41 рік. Вона адвокат та активна громадська діячка, яка виступає проти домашнього насильства. У 2020 році Тифен відкрила свою приватну школу Autrement, мета якої — надавати якісну освіту, зокрема дітям з особливими потребами. А 2024 року дочка першої леді опублікувала перший роман "Присяжні", присвячений темі домашнього насильства.

Відомо, що Тіфен живе цивільним шлюбом із лікарем-гастроентерологом Антуаном Шото. Пара виховує двох дітей: Елізу та Аурель.

Тіфен Озьєр — молодша дочка Бріжит Макрон

Раніше "Телеграф" розповідав, що шлюб Еммануеля та Бріджит Макрон ймовірно тріщить по швах. Які є ознаки, що вони розлучаться протягом року.