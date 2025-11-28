Бріжит Макрон запідозрили у використанні перук: що не так із зачіскою першої леді (фото)

У мережі обговорюють тему перук першої леді Франції

Бріжіт Макрон — дружина президента Франції Еммануеля Макрона і, відповідно, перша леді Франції. Її статус передбачає завжди мати бездоганний вигляд. І вона з цим чудово справляється. Проте останнім часом не вщухають обговорення, що дружина президента носить перуки.

"Телеграф" розповідає, що відомо про зачіски 72-річної Бріжит Макрон і чи справді вона використовує перуки.

Фото: Getty Images

Бріжит Макрон та її волосся

Якщо подивитися на дитяче фото Бріжит, яке гуляє в мережі, можна помітити, що в ранньому віці у неї були не дуже густі русяві пасма.

Бріжит Макрон у дитинстві

На фото з молодості видно, що майбутня перша леді висвітлила своє волосся, адже стала практично білявкою. Звичайно ж, такі процедури з освітлення не пройшли без шкоди для зачіски — шевелюра Бріжит стала тоншою і пористішою.

Бріжит Макрон у молодості

Бріжіт Макрон у молодості носила коротку стрижку і освітлювала волосся

Саме тому так складно повірити, що у більш зрілому віці волосся раптом відновилося і зовсім не зазнало вікових змін, пише сайт demkristo.com. А на нинішніх фото шевелюра мадам Макрон виглядає просто приголомшливо.

У зрілому віці у Бріжит волосся стало густішим, ніж у молодості. Фото: Getty Images

Ймовірно, перша леді використовує перуки з натурального волосся, завдяки яким її зачіска виглядає густою та доглянутою. А враховуючи фінансові можливості дружини президента, перуки мають найвищу якість, що їх і не відрізниш від натурального волосся.

Бріжит Макрон ймовірно використовує перуки для публічних виходів. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

