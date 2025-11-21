Прожили разом понад 30 років: ким був перший чоловік Бріжит Макрон і де він зараз

У цьому шлюбі перша леді народила чоловікові трьох дітей

Бріжіт Макрон — дружина Еммануеля Макрона і перша леді Франції, яка отримала цей статус вже вдруге поспіль. Всі знають, що вона на 24 роки старша за чоловіка, проте не всім відомо, що Бріжит була одружена і до Еммануеля. Її перший чоловік – банкір Андре-Луї Озьєр.

що відомо про першого чоловіка Бріжит Макрон і де він зараз.

Андре-Луї Озьєр — що про нього відомо

Андре-Луї Озьєр — французький банкір і перший чоловік Бріжит Макрон. Він народився 28 лютого 1951 року в Камеруні. Його весілля з Бріжит відбулося 1974 року в Ле-Туку. У мережі є одне рідкісне фото, на якому, як стверджують таблоїди, можна побачити юну Бріжит та її чоловіка Андре-Луї Озьєра.

Фото з першого весілля Бріжит Макрон

Відомо, що перший чоловік Бріжит Макрон був банкіром. За свою професійну діяльність заробив статки у понад три мільйони євро.

У першому шлюбі нинішня перша леді Франції народила чоловікові трьох дітей — сина Себастьяна та двох дочок Лоранс та Тифен. Через 30 років пара розлучилася. Після цього Бріжит, яка була вчителькою, закрутила роман зі своїм учнем і майбутнім президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після розлучення Андре-Луї Озьєр вів закритий спосіб життя та не спілкувався з журналістами. У 2019 році стало відомо, що перший чоловік Бріжит Макрон помер. Йому було 68 років. Про причини смерті банкіра немає публічної інформації.

