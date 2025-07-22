Шлюб Еммануеля і Бріджит Макрон тріщить по швах? Є ознаки, що вони розлучаться протягом року

Останнім часом посилилися скандали та чутки навколо шлюбу Макронів, який тріщить по швах

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит останнім часом стали фігурантами скандалів та чуток. У мережі пліткують про можливий розлад у парі, враховуючи публічні прояви відчуженності першої леді. Кажуть, що шлюб Еммануеля та Бріджит Макрон тріщить по швах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що вказує на близьке розлучення президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит.

Скандал із ляпасом у літаку

Наприкінці травня 2025 року в мережі завірусилося відео, на якому Бріджит Макрон нібито дала ляпас Еммануелю. Ролик був знятий на борту літака під час візиту президента Франції та першої леді до В’єтнаму.

Еммануель Макрон та його дружина Бріджит. Фото: Getty Images

На відео видно, як співробітник відчиняє двері до трапу, а там стоїть Макрон і в цей момент Бріджит б’є його по обличчю. Коли президент зауважив, що його знімають, він швидко зник у салоні літака, а потім вийшов разом із дружиною, як ні в чому не бувало. Пізніше президент намагався пожартувати, що так вони з дружиною "грають і жартують".

Ще один інцидент у літаку

Трохи більше місяця тому — 10 липня 2025 року в мережі з’явилося ще одне відео з французьким президентом та його дружиною. І також дещо трапилося у літаку, а точніше на виході з нього. Еммануель Макрон під час державного візиту до Великобританії з дружиною подавав їй руку на трапі, проте Бріджит відсторонено ігнорувала його спроби допомогти і не взяла чоловіка за руку.

Еммануель і Бріджит Макрон під час візиту до Великобританії. Фото: Getty Images

Цей інцидент ще більше підігрів чутки про проблеми у сім’ї Макронів. Проте, як пише Daily Mail, Бріджит Макрон може поводитися відсторонено через недавню втрату в сім’ї — померла її сестра. Ця подія могла викликати таку поведінку першої леді.

Шлюб Макронов тріщить по швах?

Всі ці скандали та чутки утвердили серед користувачів мережі думку про те, що Еммануель та Бріджит Макрон на межі розлучення. Відсторонена поведінка першої леді та спроби президента все ж таки згладити ставлення дружини може говорити про те, що вони близькі до розставання. Про це розповіла експерт із мови тіла Джуді Джеймс у коментарі виданню Daily Mail. Вона вважає, що Бріджит почала навіть публічно ігнорувати чоловіка, а це свідчить про розлад у їхній парі.

Еммануель і Бріджит Макрон. Фото: Getty Images

У свою чергу подруга Емманюеля та Бріжит Макрон, Гаель Чакалофф, у своїй книзі Tant qu’on est tous les deux ("Поки ми самі") стверджує, що подружжя сильно залежить одне від одного. Вони зазвичай часто телефонують один одному упродовж дня, завжди в курсі справ один одного, а Макрон навіть радиться з дружиною з приводу політичних справ. І тому така відсторонена поведінка Бріджит останнім часом говорить про те, що пара може розлучитися протягом року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Великій Британії померла 20-річна кузина принців Вільяма та Гаррі. Що відомо про сім’ю і в скільки оцінюється їх стан.