Крадіжка 2,2 млрд грн і зрада: за що в Україні судили екснардепа, затриманого у Швеції

В Україні він заочно засуджений на 12 років

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Колишнього народного депутата Дмитра Святаша затримали у Швеції, куди він приїхав на концерт Стіві Вандера. В Україні його заочно засудили до 12 років ув’язнення за виправдовування російської агресії та шахрайство на 2,2 млрд гривень. Ще одну справу – про державну зраду – розглядає суд.

Як повідомляє "Радіо Свобода", адвокат Марк Сафарян заявив, що Святашу відмовили у в’їзді у Швецію через заборону, яку Польща внесла до спільної бази країн Шенгенської зони у вересні 2026 року.

Дмитро Святаш. Фото: facebook.com/SvyatashDmitriy

Чому Святаша затримали у Швеції

Святаш прилетів до Швеції 22 жовтня – того дня Стіві Вандер виступав у Стокгольмі. На паспортному контролі його затримала прикордонна поліція. Екснардеп має українське та російське громадянства, але перетинав кордон з українським паспортом.

Зараз Святаш перебуває в центрі утримання під вартою Міграційної ради Швеції. Його захисник подав апеляцію, назвав утримання непропорційним і заявив, що заборона на в’їзд має політичний підтекст.

"Дмитро Святаш не має проблем із поверненням до Росії і готовий якнайшвидше організувати поїздку приватним літаком", – зазначив адвокат.

Хто такий Дмитро Святаш

Святаш – харківський політик і бізнесмен, співвласник групи компаній "АІС". Перші статки він заробив в автомобільному бізнесі, зокрема імпортуючи й продаючи російські автомобілі наприкінці 1990-х років.

У Верховній Раді Святаш працював 17 років – із 2002 до 2019 року. Він був депутатом IV–VIII скликань. У 2005–2014 роках належав до "Партії регіонів", а згодом – до партії "Відродження". У парламенті займався податковою та митною політикою. 16 січня 2014 року проголосував за "диктаторські закони", які обмежували права громадян і свободу слова.

Святаш у Верховній Раді. Фото: відкриті джерела

На виборах 2019 року Святаш програв у харківському окрузі Андрію Одарченку, кандидату від партії "Слуга народу". Того ж року, за даними українського слідства, він утік до Росії. Після цього його оголосили в розшук.

За що Святаша засудили до 12 років

У червні 2024 року Печерський районний суд Києва заочно засудив Святаша до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Київська міська прокуратура встановила, що протягом 2022 року він публікував дописи, у яких заперечував збройну агресію Росії та закликав жителів тимчасово окупованих територій співпрацювати з окупантами.

Інша частина справи стосувалася неповернення банківських кредитів. За версією обвинувачення, у 2008–2014 роках Святаш як бенефіціар групи підприємств, що складали й продавали російські автомобілі, організував неповернення кредиту на понад 50 млн доларів. Загальна сума шахрайства становила 2,2 млрд гривень.

Захист оскаржив вирок, і тепер справу розглядає Київський апеляційний суд. Восени 2024 року, після скарги адвокатів Святаша, Інтерпол зняв його з міжнародного розшуку саме за цим провадженням.

Справа про держзраду та життя в Росії

У травні 2023 року СБУ повідомила Святашу про підозру в державній зраді. У цій справі фігурують також екснардепи Олег Царьов та Ігор Марков. За даними слідства, Святаш передав Царьову відомості про наслідки ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, а той передавав цю інформацію керівництву Міноборони РФ. З квітня 2026 року справу розглядає суд; за нею Святаш перебуває в українському та міжнародному розшуку.

СБУ оголосила Святашу підозру. Фото: СБУ

З листопада 2023 року екснардеп перебуває під санкціями РНБО строком на 10 років. Міністерство юстиції також домагається націоналізації його активів на 600 млн гривень. Їх арештували в серпні 2022 року та передали до АРМА.

За даними витоків російських баз Святаш отримав громадянство РФ у листопаді 2020 року. У 2022 році він зареєструвався в Москві як підприємець із торгівлі автомобілями. У серпні 2026 року його визнали банкрутом.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз нардеп-утікач Артем Дмитрук. Він говорив про "один народ" із Росією і вітав її главу Володимира Путіна.