Кража 2,2 млрд грн и измена: за что в Украине судили экс-нардепа, задержанного в Швеции

В Украине он заочно приговорен к 12 годам

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Бывшего народного депутата Дмитрия Святаша задержали в Швеции, куда он приехал на концерт Стиви Вандера. В Украине его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за оправдание российской агрессии и мошенничество на 2,2 млрд гривен. Еще одно дело – о государственной измене – рассматривает суд.

Как сообщает "Радио Свобода", адвокат Марк Сафарян заявил, что Святашу отказали во въезде в Швецию из-за запрета, который Польша внесла в общую базу стран Шенгенской зоны в сентябре 2026 года.

Дмитрий Святаш. Фото: facebook.com/SvyatashDmitriy

Почему Святаша задержали в Швеции

Святаш прилетел в Швецию 22 октября – в тот день Стиви Вандер выступал в Стокгольме. На паспортном контроле его задержала пограничная полиция. У экс-нардепа есть украинское и российское гражданство, но пересекал границу он с украинским паспортом.

Сейчас Святаш находится в центре содержания под стражей Миграционного совета Швеции. Его защитник подал апелляцию, назвал содержание непропорциональным и заявил, что запрет на въезд имеет политический подтекст.

"Дмитрий Святаш не имеет проблем с возвращением в Россию и готов как можно быстрее организовать поездку частным самолетом ", — отметил адвокат.

Кто такой Дмитрий Святаш

Святаш – харьковский политик и бизнесмен, совладелец группы компаний "АІС". Первое состояние он заработал в автомобильном бизнесе, в том числе импортируя и продавая российские автомобили в конце 1990-х годов.

В Верховной Раде Святаш работал 17 лет – с 2002 по 2019 год. Он был депутатом IV-VIII созывов. В 2005-2014 годах принадлежал к "Партии регионов", а затем — к партии "Возрождение". В парламенте занимался налоговой и таможенной политикой. 16 января 2014 проголосовал за "диктаторские законы", которые ограничивали права граждан и свободу слова.

Святаш в Верховной Раде. Фото: открытые источники

На выборах 2019 года Святаш проиграл в харьковском округе Андрею Одарченко, кандидату от партии "Слуга народа". В том же году, по данным украинского следствия, он сбежал в Россию. После этого его объявили в розыск.

За что Святаша приговорили к 12 годам

В июне 2024 года Печерский районный суд Киева заочно приговорил Святаша к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Киевская городская прокуратура установила, что в течение 2022 года он публиковал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию России и призвал жителей временно оккупированных территорий сотрудничать с оккупантами.

Другая часть дела касалась невозвращения банковских кредитов. По версии обвинения, в 2008-2014 годах Святаш как бенефициар группы предприятий, которые собирали и продавали российские автомобили, организовал невозврат кредита более чем на 50 млн долларов. Общая сумма мошенничества составила 2,2 млрд. гривен.

Защита обжаловала приговор, и теперь дело рассматривает Киевский апелляционный суд. Осенью 2024 года, после жалобы адвокатов Святаша, Интерпол снял его с международного розыска именно по этому производству.

Дело о госизмене и жизни в России

В мае 2023 года СБУ сообщила Святашу о подозрении в государственной измене. В этом деле фигурируют также экснардепы Олег Царев и Игорь Марков. По данным следствия, Святаш передал Цареву сведения о последствиях ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, а тот передавал эту информацию руководству Минобороны РФ. С апреля 2026 дело рассматривает суд; за ней Святаш находится в украинском и международном розыске.

СБУ объявила Святаше подозрение. Фото: СБУ

С ноября 2023 года экс-нардеп находится под санкциями СНБО сроком на 10 лет. Министерство юстиции также добивается национализации его активов на 600 млн. гривен. Их арестовали в августе 2022 и передали в АРМА.

По данным утечек российских баз Святаш получил гражданство РФ в ноябре 2020 года. В 2022 году он зарегистрировался в Москве в качестве предпринимателя по торговле автомобилями. В августе 2026 года он был признан банкротом.

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