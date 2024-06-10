Екснардепа Святаша засудили до 12 років тюрми: чи сяде він за ґрати

Фігурант закликав українців до співпраці з окупантами

Народного депутата України IV-VIII скликань засуджено до 12 років позбавлення волі. Йому інкримінували виправдовування збройної агресії Росії проти України та шахрайство на суму 2,2 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Там підкреслили, що екснардеп з 2019 року перебуває у РФ.

Варто зазначити, що у прокуратурі не називають ім'я засудженого. Проте з матеріалів справи зрозуміло, що мова йде про екснардепа від "Партії регіонів" Дмитра Святаша.

Дмитро Святаш

Прокурором у суді доведено, що колишній народний депутат упродовж 2022 року опублікував на своїй сторінці у Фейсбук дописи, у яких містяться наративи про відсутність збройної агресії проти України. Також він закликав мешканців тимчасово окупованих території погоджуватись на співпрацю з окупантами.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що упродовж 2008-2014 років обвинувачений був бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з РФ. Прикриваючись фінансовою кризою 2008 року, він оформив у банку кредитну лінію на понад 50 млн доларів США та не повернув загалом майже 2,2 млрд гривень.

Вироком Печерського районного суду м. Києва екснардепа визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судовий розгляд відбувався порядку in absentia за відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим.

Нагадаємо, за даними СБУ, після 24 лютого 2022 року Святаш активно підтримував Росію та Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Він "зливав" окупантам дані про озброєння, час і напрямки руху підрозділів Сил оборони на території регіону. Також він отримував розвіддані через свої "партійні" зв’язки на території Харківської області.