Сонце тільки нагнітає: вчені дали прогноз щодо магнітних бур на найближчі дні

Викид корональної маси (СМЕ) покинув світило ще на початку тижня

На Сонці продовжує рости бегемот, який вміщує в себе 5 активних плям AR3638, AR3643, AR3645, AR3647 і AR3650. День за днем вони провокують спалахи й один з таких може торкнутись Землі вже 26 і 27 квітня.

Протягом найближчих двох днів може відбутись геомагнітний шторм класу G1, тобто незначний. Згідно зі прогнозом вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, він буде через вибухову активність у супергрупі сонячних плям.

Магнітні бурі на Землі протягом 26-28 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 26-28 квітня триматиметься геомагнітне збурення, яке не перевищуватиме силу 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на частину регіонів України насуваються заморозки, але вони затримаються ненадовго.