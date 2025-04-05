Вас можуть мобілізувати, навіть якщо маєте судимість. Які є підстави

Мобілізувати засуджених можуть, якщо у них погашена або знята судимість, є рішення ВЛК з придатністю до служби та вони не вчинили тяжкого злочину

Під час мобілізації в Україні на військову службу можуть також призвати громадян з судимістю.

За яких підстав особи зі судимістю підлягають мобілізації, розповіла радниця, адвокатка АО "GRACERS" Лариса Величко в коментарі "УНІАН". Є три основні умови.

Вона пояснює, що особи, засуджені до умовного терміну, які не мають непогашеної або незнятої судимості за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, підлягають мобілізації.

На військову службу призвуть і тих, у яких судимість погашена, адже після цього всі права й обов'язки такої особи відновлюються, зокрема обов'язок служити в армії під час воєнного стану.

Крім того, такі правила діють і для тих, хто вийшов з місць позбавлення волі за умовно-достроковим звільненням.

Водночас їм потрібно відповідати таким вимогам, аби їх призвали:

у чоловіка має бути погашена або знята судимість;

особа не вчинила особливо тяжкі і тяжкі злочини;

в українця є рішення ВЛК, де вказано, що він придатний до служби за станом здоров'я.

Величко додала, що погашена судимість надає можливість виїзду за кордон. Тобто людину не можуть не випустити з України тільки через наявність погашеної судимості. Але їй можуть відмовити в цьому через необхідність виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як чоловіку виїхати з України у квітні.