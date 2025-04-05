Церковне свято 5 квітня: що заборонено робити сьогодні, щоб не втратити удачу та достаток

Не забувайте про головні традиції та заборони цього дня

У суботу, 5 квітня, православні та греко-католики відзначають пам’ять мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 18 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Агафопод та Феодул були християнами, які жили в епоху, коли християнська віра була під жорстокими гоніннями. Вони були заарештовані за свою відданість християнству. Агафопод був дияконом, а Феодул — читцем у церкві. Зрештою, вони були страчені разом з іншими християнами за відмову зректися своєї віри.

Що можна робити 5 квітня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до мучеників Агафопода та Феодула, просячи їх заступництва та допомоги у подоланні життєвих труднощів;

Вважалося, що у цей день найкраще збирати цілющі рослини, оскільки вони будуть особливо корисними;

Сьогодні можна займатися весняними роботами на городі — розпочинати підготовку до посадки рослин, а також прибирання на ділянці.

Що не можна робити 5 квітня:

Не слід сваритися та сперечатися. Вважалося, що на цей день не можна влаштовувати конфлікти та суперечки, аби не залучити лиха і не спричинити нещастя;

Сьогодні не рекомендується розпочинати важливі та відповідальні справи, оскільки вважалося, що починання у цей день можуть не принести успіху;

Не слід виносити сміття. У народі вірили, що викидання сміття у цей день може винести з дому удачу та достаток, а також залучити хвороби.

"Телеграф" писав раніше, які церковні свята українці відзначатимуть у квітні 2025 року. Дізнайтесь нові дати.