Росія "пояснила", навіщо вбила дітей у Кривому Розі

Російська версія удару по Кривому Рогу шокує цинізмом

Міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу. Відомство заявило, що нібито атакувало ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами".

Про це йдеться в їхньому офіційному повідомленні. Фактично ж ракета вбила 16 мирних людей, включно з 6 дітьми, та поранила десятки інших.

За словами росіян, вони о 18:49 запустили ракету нібито по ресторану, де "проходила нарада командирів з іноземцями". Вони також заявили, що вбили "85 військових та іноземців, а також знищили 20 машин".

Місцеві жителі, записуючи відео з місця подій, говорили, що приліт був у районі ресторану "Магеллан".

Політолог та військовий Кирило Сазонов прямо назвав пояснення росіян брехнею. "Нарада офіцерів та іноземців. В Кривому Розі? Насправді? Це нелогічно ні для тих, хто на фронті, ні для тих, хто в тилу. І що там робити іноземцям? Маячня повна та цинічна", – сказав Сазонов.

Нагадаємо, що від цього удару загинуло 16 людей, і серед них – 6 дітей. Ще десятки отримали поранення, а найменшій постраждалій дитині лише три місяці. Ракета влучила біля дитячого майданчика, де не було жодних військових.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає місце влучання у Кривому Розі. У мережі вже з'явились щемливі кадри батьків біля тіл дітей.