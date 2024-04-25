Сонячний бегемот з 5 плям постійно спалахує: вчені застерігають про магнітні бурі

Він також може стати причиною радіаційного шторму

На нашу планету може прилетіти один з викидів корональної маси (СМЕ), які були викинути зі Сонця ще на початку тижня. Він, ймовірно, стане причиною магнітної бурі класу G1, тобто незначної.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, на Сонці продовжує рости сонячний бегемот, тобто супергрупа плям AR3638-50. Вони продовжують тріщати спалахами.

Вчені кажуть, що дивовижна "супергрупа" плям сформувалася в південній півкулі Сонця і вони мають змінні магнітні поля.

Астроном-любитель Енді Деві надсилає це зображення з Іспанії й додає: "я зняв складну область, що складається з п’яти окремих активних областей між 10:00 і 12:35 24 квітня. Можна побачити кілька факелів класу C і майже M".

П'ять сонячних плям AR3638, AR3643, AR3645, AR3647 і AR3650, стикаючись разом, постійно утворюють від трьох до п'яти спалахів класу М протягом цього тижня. Якщо їх діяльність продовжуватиметься, то 26-28 квітня на Землі може виникнути радіаційна буря.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-21 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 25-27 квітня триматиметься геомагнітне збурення, яке не перевищуватиме силу 4 балів. А 28 квітня сонячна активність спаде на мінімум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні в останні дні квітня.