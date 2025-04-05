У Києві було чутно вибухи: в одному з районів впали уламки безпілотника

Два безпілотники через Бровари спробували налетіти на Київ, обидва були знищені силами ППО

Росіяни в ніч з 4 на 5 квітня окрім Кривого Рогу спробували атакувати безпілотниками Київ. Протиповітряна оборона знищила загрозу, уламки одного зі збитих безпілотників впали в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, на місце прямують екстрені служби, про загиблих, або поранених внаслідок атаки не повідомлялося.

"Влучання уламків БпЛА в Дніпровському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили приблизно о 01:28 через загрозу ударних БПЛА, які були зафіксовані в Київській області. О 01:56 попереджалося про группу БПЛА, яка рухається у бік столиці. За даними моніторингових каналів, два безпілотники через Бровари спробували налетіти на Київ, обидва були знищені силами ППО.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 2 квітня російські окупанти здійснили масштабний запуск БПЛА по Харкову, через що там чули не менше 15 вибухів. Вдень 2 квітня місто було атаковане ще раз. Тоді один безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку, через що постраждали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

27 березня попри так зване "енергетичне перемир'я" ворог атакував інфраструктуру Полтави. У місті було чутно вибухи, частково зникло електропостачання у деяких районах. До цього повідомлялося про ударні безпілотники окупантів у напрямку на Полтаву. Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про наслідки удару росіян.