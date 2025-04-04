Світовій економіці пророкують рецесію: що це таке і які можуть бути наслідки

Торгові мита, падіння нафти та страх рецесії — усе це вже сьогодні впливає на економіку України.

Масштабні торгові мита, які пропонує Дональд Трамп, можуть запустити хвилю світової рецесії, схожої на кризу 2008 року або пандемічний спад 2020-го. Китай вже відповів власними обмеженнями.

Як повідомляє американське видання Axios, Дональд Трамп ініціює повернення масштабних тарифів на імпорт, зокрема — мита у 54% на китайські товари. У відповідь Китай заявив про дзеркальні заходи: 34% мита на весь американський імпорт.

За словами фінансового аналітика Олексія Куща, це вже можна називати офіційним стартом нової торгової війни. Він зазначає:

"Багато хто не вірив, але, як я писав днями, Китай прийняв рукавичку, кинуту США… Торговельну світову війну можна вважати офіційно відкритою."

Які можуть бути наслідки?

Зростання цін у США. Високі мита на імпорт підвищать вартість товарів для споживачів. Зниження світової торгівлі. Економіки, орієнтовані на експорт, як-от Китай, Німеччина чи Південна Корея, можуть суттєво постраждати. Упадок інвестицій. Нестабільність і торгові бар’єри знижують апетит до довгострокових інвестицій у виробництво. Ціни на нафту падають. Незважаючи на гарячі конфлікти на Близькому Сході, ціна нафти Brent впала до $67, а російська Urals — до $55. Це сигнал, що ринок очікує зниження попиту через майбутню рецесію.

Давайте розберемося, що таке рецесія і як вона впливає на людей:

Рецесія — це період, коли економіка країни або світу сповільнюється або падає впродовж двох і більше кварталів поспіль. Вона характеризується:

Зростанням безробіття

Зниженням споживчих витрат

Скороченням виробництва

Невизначеністю на фінансових ринках

Для звичайних людей це означає втрату роботи, зростання цін на кредити, падіння доходів і зниження якості життя. А для держави — виклик для бюджету, банківської системи та соціальної стабільності.

Рецесія — як "стоп-кран" для війни?

Олексій Кущ у своєму аналізі звертає увагу на парадоксальний ефект можливої рецесії:

"Ціни на нафту ніби не бачать цих ризиків і падають… Мабуть, ризик рецесії дуже сильний. До речі, напевно, тільки рецесія зможе на якийсь час зупинити війни у світі. На них просто не буде грошей."

Це може означати, що глобальна економічна криза здатна тимчасово охолодити гарячі точки планети, адже без стабільного фінансування навіть великі держави не зможуть підтримувати агресивну зовнішню політику.

Якщо США та Китай не змінять курс, нас може чекати економічний "землетрус", який відчують і українці. Зниження попиту на експорт, коливання валют, нестабільні ціни на енергоносії — все це вдарить по нашій економіці. І хоча рецесія може тимчасово охолодити війни, вона точно несе загрозу для гаманців та життя мільйонів людей по всьому світу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що таке мито та як працює мито на імпорт. Мито — це плата, яку стягує держава за товари, які перетинають її кордон. Це свого роду податок на товари, що ввозяться в країну або вивозяться з неї.