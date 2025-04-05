Чи дають відстрочку від мобілізації з остеохондрозом або спондилолізом

Важливо підтвердити діагноз на військово-лікарській комісії

Відстрочку або звільнення від мобілізації можна отримати через проблеми зі здоров'ям. Зокрема не підлягають призову на службу чоловіки, які мають серйозні порушення кістково-м’язової системи.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Згідно з медичними критеріями, не можуть бути мобілізованими громадяни, які страждають на:

артрит, васкуліт, ревматоїдний бурсит, артроз, остеопатію та інші подібні захворювання, що спричиняють значні порушення функцій організму;

сильні деформації пальців кистей і стоп, які впливають на їхню функціональність;

ампутації кінцівок – незалежно від ступеня ураження.

Крім цього, визнати непридатним до служби можуть з тяжкими захворюваннями хребта, зокрема:

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз у важкій формі;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків із порушенням функцій організму.

Зазначимо, щоб отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я, потрібно пройти медогляд у військово-лікарській комісії (ВЛК) та підтвердити діагноз, який є підставою для звільнення від служби. Після цього подати разом з документами заяву у територіальний центр комплектування (ТЦК).

Нагадуємо, що не мобілізують чоловіків з серйозними порушення роботи нирок і сечостатевої системи. Підставою для звільнення від призову можуть стати наступні хвороби:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Визнати непридатним можуть з серцевою недостатністю або гіпертонією, але все залежить від стадії захворювання.