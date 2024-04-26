Солнце только нагнетает: ученые дали прогноз по магнитным бурям на ближайшие дни

Выброс корональной массы (СМЕ) покинул светило еще в начале недели

На Солнце продолжает расти бегемот, вмещающий в себя 5 активных пятен AR3638, AR3643, AR3645, AR3647 и AR3650. День за днем они провоцируют вспышки и одна из таких может затронуть Землю уже 26 и 27 апреля.

В ближайшие два дня может произойти геомагнитный шторм класса G1, то есть незначительный. Согласно прогнозу ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, он будет из-за взрывной активности в супергруппе солнечных пятен.

Магнитные бури на Земле в течение 26-28 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 26-28 апреля будет держаться геомагнитное возмущение, не превышающее силу 4 баллов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что на часть регионов Украины надвигаются заморозки, но они задержатся ненадолго.