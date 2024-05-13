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Ідея на мільйон: у США вигадали як боротися з розливами нафти за допомогою волосся

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Килимки компанії Matter of Trust Новина оновлена 13 травня 2024, 20:31
Килимки компанії Matter of Trust

Волосся має незвичайну властивість

Хоча людство залежить від нафти, проте її використання неодноразово призводило до виникнення масштабних техногенних катастроф. Наприклад, сумнозвісні нафтові розливи можуть завдавати колосальної шкоди екосистемам і вимагають тривалі місяці, а то й роки, на їх ліквідацію. Однак у цій справі людина має несподіваний "козир" — його волосся.

Як пише New Atlas, несподівана ідея була протестована перукарем з Алабами (США) Філіп Маккрорі ще наприкінці 90-х. Тоді він узяв пару кілограм волосся зі своєї майстерні, засунув їх у колготки дружини і кинув у забруднений нафтою басейн.

Після цього він зв’язався з Лізою та Патрісом Готьє з компанії Matter of Trust, які намагалися розв'язати екологічні проблеми, і розповів їм про результати.

Річ у тім, що волосся володіє незвичайною схильністю до адсорбції, тобто вибірковому поглинанні твердим тілом рідин або газу. Завдяки цьому, при зануренні волосся в нафту, вони починають витягувати її з навколишнього середовища.

Компанія тепер створила спеціальну машинку для обробки людського волосся в інструмент ліквідації нафтових розливів. На виробництво одного килимка розміром 60 на 60 сантиметрів і завтовшки 2,5 сантиметра треба приблизно 500 грамів волосся і цього достатньо, щоб поглинути 5,6 літра нафти.

Для їх виготовлення також можуть бути використані фліс, шерсть свійських тварин і навіть ворс із сушарки.

За весь час існування компанія впустила понад 40 000 килимків, при цьому майже половину з них закупили профільні структури Міністерства оборони США, які займаються ліквідацією стихійних лих, а решту було передано волонтерам.

Стандартний спосіб очищення нафтових плям полягає у використанні бонів з поліпропілену, проте після використання вони потрапляють на звалища і не розкладаються власними силами. Волосяні килимки теж не можна використовувати повторно і їх треба або компостувати, або спалювати, але зараз компанія працює над розробкою способу їхнього очищення та повторного використання.

Як повідомлялося раніше, вчені запропонували використати метод переробки пластикових відходів у дорогий графен. Тобто цілком можливо, що пластик може стати на вагу золота.

Теги:
#Екологія #Нафта #Волосся