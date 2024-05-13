Идея на миллион: в США придумали как бороться с разливами нефти при помощи волос

Волосы обладают необычным свойством

Хоть человечество сильно зависит от нефти, однако ее использование неоднократно приводило к возникновению масштабных техногенных катастроф. Например, печально известные нефтяные разливы могут наносить колоссальный ущерб экосистемам и требуют длительные месяцы, а то и годы, на их ликвидацию. Однако в этом деле у человека есть неожиданный "козырь" — его волосы.

Как пишет New Atlas, неожиданная идея была протестирована парикмахером из Алабамы (США) Филлипом МакКрори еще в конце 90-х. Тогда он взял пару килограмм волос со своей мастерской, засунул их в колготки жены и бросил в загрязненный нефтью бассейн.

После этого он связался с Лизой и Патрисом Готье из компании Matter of Trust, которые занимались попытками решить экологические проблемы, и рассказал им о результатах.

Дело в том, что волосы обладают необычной склонностью к адсорбции, то есть избирательном поглощении твердым телом жидкостей или газа. Благодаря этому, при погружении волос в нефть, они начинают вытягивать ее из окружающей среды.

Компания теперь создала специальную машинку для переделки человеческих волос в инструмент ликвидации нефтяных разливов. На производство одного коврика размером 60 на 60 сантиметров и толщиной в 2,5 сантиметра надо примерно 500 грамм волос и этого достаточно, чтобы поглотить 5,6 литров нефти.

Для их изготовления также могут быть использованы флис, шерсть домашних животных и даже ворс из сушилки.

За все время существования компания впустила более 40 000 ковриков, при этом почти половину из них закупили профильные структуры Министерства обороны США, которые занимаются ликвидацией стихийных бедствий, а остальные были переданы волонтерам.

Стандартный способ очистки нефтяных пятен заключается в использовании бонов из полипропилена, однако после использования они попадают на свалки и не разлагаются сами по себе. Волосяные коврики тоже нельзя использовать повторно и их надо либо компостировать, либо сжигать, но сейчас компания работает над разработкой способа их очистки и повторного использования.

Как сообщалось ранее, ученые предложили использовать метод переработки пластиковых отходов в дорогостоящий графен. То есть вполне возможно, что пластик вскоре может стать на вес золота.