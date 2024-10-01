Чи зустрічалися вікінги з інуїтами: моржі пролили світло на таємницю історії

Через попит на кістки моржів, вікінгам доводилося йти на території корінних племен Північної Америки.

Нині добре відомо, що вікінги відвідували Північну Америку задовго до того, як її відкрив Христофор Колумб. Однак тепер стало відомо, що вони не просто висаджувалися на узбережжя, а й могли активно контактувати з місцевими інуїтськими племенами.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому у Science Advances. Міжнародна група під керівництвом дослідників зі шведського Лундського університету (Швеція) змогли встановити це по бивнях моржів.

Як відомо, скандинавські племена здавна були одним із важливих постачальників моржевих бивнів до Європи, де вони вважалися предметом розкоші. І ймовірно високий попит змусив суворих жителів півночі вирушати в дедалі далекі морські походи, щоб привезти додому цінну кістку.

Вчені досліджували 31 артефакт з моржевих бивнів, зубів і кісток, датованих 950-1250 роками нашої ери та змогли визначити, де мешкала популяція цих тварин до того, як їх привезли до Європи. Оскільки різні популяції моржів мають дуже помітні генетичні відмінності, аналіз ДНК, яка залишилася в артефактах, дозволив вельми точно виявити ареал проживання популяції.

На їх подив, виявилося, що деякі з артефактів походять від моржів не тільки з Гренландії, але й з регіону між Гренландією та нинішньою Канадою, а також у затоці Фокса, що вимагало від них плисти на захід від Баффінової Землі.

При цьому, вчені дізналися, що до 1120 вікінги полювали на моржів переважно біля берегів Гренландії, а потім почали відвідувати більш західні території, що збігається зі зростанням попиту на моржеву кістку в Європі. Однак це порушило питання про те, а чи дійсно вони туди заходили, чи просто купували кістку у місцевих племен?

Поселення вікінгів (сині) та туле (помаранчеві), сірим виділено ареал проживання моржів

У дослідженні не стверджується, але передбачається, що вікінги могли взаємодіяти з місцевими племенами на кшталт мисливців на моржів Туніїт, яких змінив інуїтський народ Туле.

З Туніїт у вікінгів не було постійної торгівлі, проте деякі артефакти на кшталт латунних горщиків на місцях поселення цих племен кажуть, що зустрічі між ними все ж таки були.

У XIII столітті культуру Туніїт змінює розвиненіший і більш пристосований до життя в Арктиці народ Туле, що прибув з Аляски. При цьому є свідчення того, що їхні поселення були неподалік поселень вікінгів.

Як повідомлялося раніше, племена бушменів з народу Сан могли описати тварину, яка вимерла за сотні мільйонів років до появи людини. Його зображення знайшли на наскельному малюнку в Південній Африці.