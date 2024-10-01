Встречались ли викинги с инуитами: моржи пролили свет на тайну истории

Из-за спроса на кости моржей, викингам приходилось идти на территории коренных племен Северной Америки

В настоящее время уже хорошо известно, что викинги посещали Северную Америку задолго до того, как ее открыл Христофор Колумб. Однако теперь стало известно, что они не просто высаживались на побережье, но и могли активно контактировать с местными племенами инуитов.

Об этом говорится в исследовании, обнародованном в Science Advances. Международная группа под руководством исследователей из шведского Лундского университета (Швеция) смогли установить это по бивням моржей.

Как известно, скандинавские племена издавна были одним из важных поставщиков моржовых бивней в Европу, где они считались предметом роскоши. И вероятно высокий спрос заставил суровых северян отправляться во все более далекие морские походы, чтобы привезти домой ценную кость.

Ученые исследовали 31 артефакт из моржовых бивней, зубов и костей, датируемых 950-1250 годами нашей эры и смогли определить, где жила популяция этих животных до того, как их привезли в Европу. Поскольку разные популяции моржей имеют весьма заметные генетические различия, то анализ ДНК, оставшейся в артефактах позволил весьма точно обнаружить ареал обитания популяции.

К их удивлению, оказалось, что некоторые из артефактов происходят от моржей не только из Гренландии, но и с региона между Гренландией и нынешней Канадой, а также в заливе Фокса, что требовало от них плыть западнее Баффиновой Земли.

При этом, ученые узнали, что до 1120 года викинги охотились на моржей преимущественно у берегов Гренландии, а после начали посещать более западные территории, что совпадает с ростом спроса на моржовую кость в Европе. Однако это подняло вопрос о том, а действительно ли они туда заходили, или же просто покупали кость у местных племен?

Поселения викингов (синие) и туле (оранжевые), серым выделен ареал обитания моржей

В исследовании не утверждается, но предполагается, что викинги могли взаимодействовать с местными племенами вроде охотников на моржей Туниит, которых сменил инуитский народ Туле.

С Туниит у викингов не было постоянной торговли, однако некоторые артефакты вроде латунных горшков на местах поселения этих племен говорят, что встречи между ними все же были.

В XIII веке культуру Туниит сменяет более развитый и более приспособленный к жизни в Арктике народ Туле, прибывший из Аляски. При этом есть свидетельства того, что их поселения находились неподалеку от поселений викингов.

Как сообщалось ранее, племена бушменов из народа Сан могли описать животное, вымершее за сотни миллионов лет до появления человека. Его изображение нашли на наскальном рисунке в Южной Африке.