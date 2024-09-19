Бушмени бачили тварину, яка вимерла сотні мільйонів років тому: наскельний малюнок здивував учених

Корінні народи "описали" тварину до того, як це зробили вчені

Племена бушменів з народу Сан могли описати тварину, яка вимерла за сотні мільйонів років до появи людини. Його зображення знайшли на наскельному малюнку у Південній Африці.

Про цікаву знахідку з регіону Кару йдеться в новому дослідженні, оприлюдненому в журналі Plos One. Зазначається, що на малюнку найімовірніше зображено дицинодонта — велику травоїдну тварину, яка жила в цьому регіоні до появи динозаврів.

Сам малюнок швидше за все був зроблений у проміжку між 1821 і 1835 роками, тоді як вчені описали тварину лише 1845 року. У такий спосіб бушмени могли стати першовідкривачами.

Дицинодонти це великі синапсиди, золоті дні яких припали на середину і кінець Пермського періоду, що передував епосі динозаврів. До наших днів синапсиди дожили лише у формі ссавців. Вони, як вважається, розвинулися з сусідньої групи — цинодонтів, які пережили Велике вимирання.

Дицинодонтам у цьому плані пощастило значно менше. Хоча частина з них дожила до кінця Тріасового періоду, але конкурувати з динозаврами вони вже не змогли.

Дицинодонт

У Південній Африці часто знаходять скам’янілості тварин Пермського періоду, а тому є підстави припускати, що люди народу Сан теж їх бачили та імплементували у свою міфологію. Зокрема, конкретна тварина у них має духовне значення і пов’язана з дощами.

У міфах Сан також йдеться про тварин, які сягали розмірів слона, але вже давно вимерли.

Для сучасної людини малюнок може нагадати моржа, проте вони мешкають у холодних водах біля Північного полюса, тобто з іншого боку глобуса.

Вчені вказують на те, що на картинці зображено тварину з двома бивнями, короткими ногами та масивним тілом, що сходиться з описом вимерлої тварини. Також на малюнку можна розглянути опістотонічну позу, яку ще називають "позою смерті" у деяких викопних тварин, коли спина вигинається, а голова закидається назад.

Оскільки в районі Кару було описано близько 40 видів дицинодонтів, то вчені не виключають, що бушмени змогли знайти скелет до того, як його взагалі побачили прибульці з інших континентів. З тієї ж причини складно зрозуміти, до якого виду належить конкретний дицинодонт.

Скелет плацеріасу. Ці дицинодонти зустрічалися у першій частині легендарної документалки "Прогулянки з динозаврами"

Як повідомлялося раніше, в Італії акула в акваріумі змогла самостійно завагітніти та народити потомство без участі самців.