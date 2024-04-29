Сучасний "план Маршалла": ще одна країна закликала ЄС розробити аналогічний проєкт для України

Відновлення України обійдеться в 486 мільярдів доларів

Європейський союз має розробити сучасну версію "плану Маршалла" часів Другої світової війни для Молдови та України. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду. Зауважимо, що раніше про необхідність такого плану говорили й інші політики.

Про це повідомляє видання Euractiv. Зазначається, що відповідну заяву Санду зробила під час свого виступу на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі в понеділок, 29 квітня.

"Як і після Другої світової війни Західній Європі було запропоноване економічне рятувальне коло у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента XXI століття від Євросоюзу", — заявила президентка Молдови.

Санду нагадала, що американський "план Маршалла" був розроблений і втілений у життя для того, аби "показати виснаженому війною континенту, що капіталізм та демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом".

"Сучасна версія такого плану також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне до членства у Євросоюзі", — наголосила лідерка Молдови.

Цьогоріч, у лютому Організація Об’єднаних Націй підрахувала, що протягом наступного десятиліття відновлення України обійдеться в 486 мільярдів доларів, що на 75 мільярдів більше, ніж прогнозувалося у 2023 році, пише видання.

Під час свого виступу Санду неодноразово підкреслювала, що бюджет блоку має не лише фінансувати критично важливі зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, але також має бути спрямований на "захист цінностей", які знаходяться під загрозою з боку "сил темряви" для європейського континенту.

Водночас президентка Молдови висловила оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам, спричиненим війною Росії проти України.

"Європа завжди активізувалась і знаходила ресурси, щоб допомогти, тому що ми, європейці, віримо, що поширення зла можна зупинити лише через розширення добра", – сказала Санду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Мінсоцполітики розробляє план з соціальної відбудови держави, який розрахований на наступні 16 років. В Україні буде більше мігрантів, а пенсіонери працюватимуть довше.