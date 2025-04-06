Хто в Україні може вийти на пенсію у 50 років: кому дозволено достроковий вихід

Пенсія за особливі заслуги: хто має право на доплату до основної пенсії.

Багатодітні матері в Україні мають право на достроковий вихід на пенсію. Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, можуть оформити пенсію вже з 50 років, за умови наявності не менше 15 років страхового стажу.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України. Як передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У разі, якщо дітей виховував батько, він також має право на дострокову пенсію, але не раніше 55 років і за умови 20 років страхового стажу.

Держава також передбачила надбавку до пенсії за особливі заслуги — від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, відповідно до кількості вихованих дітей.

Така надбавка надається як матерям, так і батькам (якщо саме вони виховували дітей).

Час догляду за дітьми також враховується до страхового стажу:

До 01.01.2004 — для матерів, які не працювали, за умови наявності свідоцтва про народження.

З 01.01.2004 — для працюючих матерів, якщо вони отримували допомогу по догляду.

З 01.01.2005 — автоматично зараховується до стажу за даними реєстру застрахованих осіб.

Ці соціальні гарантії покликані підтримати родини з великою кількістю дітей і визнати особливий внесок таких батьків у розвиток суспільства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пенсія чоловіка може здійснюватись не лише йому, а і його дружині чи іншим родичам. Це можливо у випадку смерті українця, тобто виплата буде призначена у зв’язку з втратою годувальника.