Збудував успішний бізнес, але не любив "світитися": як виглядає син Леоніда Кравчука і що про нього відомо

Олександр все життя перебуває поза політикою

У першого президента України Леоніда Кравчука, який помер у 2022 році і був похований на Байковому цвинтарі, залишився син Олександр. Але чоловік все життя уникає публічності, хоч давно став успішним бізнесменом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Олександр Кравчук та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Олександр Кравчук — як виглядає син Леоніда Кравчука і чим займається

Колишній президент України Леонід Кравчук все життя прожив у шлюбі із дружиною Антоніною Мішуріною, яка подарувала йому сина Олександра. Він народився 21 липня 1959 року, але у відкритому доступі мало інформації про те, де він отримував середню і вищу освіту.

У шлюбі у Леоніда Кравчука народився єдиний син

Біографія Олександра Кравчука відома з того часу, як він став власником компанії "Нафком-агро", яка входила до десятки найбільших землевласників України. У її оренді було приблизно 200 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у Вінницькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

У 2014 році, як повідомляють ЗМІ, син Кравчука входив до рейтингу "200 найбагатших українців", оскільки володів успішним аграрним бізнесом і мав майже 50 мільйонів доларів статків.

Також Олександр був президентом футбольного клубу "Нафком" (Бровари), який брав участь у першій та другій лігах України. А у 2009 році, як стало відомо, син першого президента України продав його за одну гривню.

Як виглядає син Леоніда Кравчука

Примітно, що Олександр уникає публічності, у мережі можна знайти лише дві його фотографії. Один знімок узятий з його досьє, а на другому він зображений разом із батьком, матір’ю, дружиною Оленою та двома дітьми: Андрієм та Марією. У 2005 році в Олександра народилася онука.

Олександр Кравчук веде закритий спосіб життя

У пресі син Кравчука рідко "світився", останні дані про нього були у 2011 році. Наразі невідомо, де знаходиться Олександр та його родина.

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