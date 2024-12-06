Що робити, якщо повістка вручена з порушеннями

Видавати документ може лише уповноважена особа

Співробітники ТЦК та СП можуть проводити оповіщення військовозобов'язаних громадян будь-де. Однак процедура вручення повісток повинна відповідати законодавчим нормам.

Юрист Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна" пояснив, як розпізнати порушення та захистити свої права у таких випадках. За словами юриста, повістка має містити:

назву територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

підпис і прізвище керівника ТЦК та СП;

місце та час явки;

мету виклику;

особисті дані військовозобов’язаного;

попередження про відповідальність за неявку.

Франчук зазначає, що повістку повинні вручати лише особисто або через уповноважених осіб під підпис. Її також можуть надіслати поштою, але з обов’язковим повідомленням про вручення.

Повістка повинна бути належним чином оформлена, а її вручення — відбуватися без примусу. Документи, видані на блокпостах або в громадському транспорті без підтвердження особистих даних , є недійсними.

"Якщо повістку заповнили неправильно або вручили неналежним чином, ви маєте право не підписувати її. Якщо вас змушують зробити це під тиском або погрозами, це порушення ваших прав", — підкреслив юрист.

Юрист також додав, що поліцейські можуть вручати повістки тільки за наявності доручення від ТЦК, підтвердженого відповідними документами.

Що робити у разі порушень

Якщо повістка оформлена неправильно або вручена неналежним чином, то військовозобов'язаний може скласти акт про відмову від її отримання або про її відсутність. Юрист радить залучати до цього процесу свідків, якщо є така можливість.

"Слід звернутися до юриста за консультацією. Він допоможе вам правильно оцінити ситуацію, підготувати необхідні документи та визначити стратегію подання позову", — пояснює Дмитро Франчук.

Він розповідає, що позовну заяву потрібно скласти правильно. У ній потрібно вказати свої вимоги, обґрунтувати їх доказами з посиланнями на відповідні законодавчі норми.

"Позовну заяву необхідно подати до адміністративного суду за місцем проживання відповідача (органу, який вислав повістку)", — додав юрист.

Франчук зазначив, що для подачі позову необхідно мати копію повістки, докази порушень під час її вручення, а також інші документи, що підтверджують позицію військовозобов'язаного.

Юрист додав, якщо суд визнає, що повістка була вручена з порушенням закону , то всі подальші дії на її підставі можуть бути визнані незаконними. Він також попередив, що у разі ігнорування порушень під час вручення повістки, військовозобов'язаний може бути притягнутий до відповідальності за неявку.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо не показати представникам ТЦК військовий квиток. За порушення правил військового обліку передбачено штраф.