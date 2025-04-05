У київських McDonald’s закінчилися іграшки з Minecraft: де їх можна знайти

Колекційні фігурки розлетілися швидше за гарячі пиріжки

Нова колаборація між популярним рестораном швидкого харчування McDonald’s та популярною грою Minecraft викликала величезні черги в Україні. Тож не минуло й трьох днів, як у столичних закладах закінчилися колекційні фігурки, що йдуть у комплекті з меню.

Про це повідомила кореспондентка "Телеграфа". У шести відвіданих закладах McDonald’s до вечора 5 квітня їх вже не було.

При цьому співробітники закладу харчування мають сумніви, що фігурки будуть найближчими днями. А ось де їх можна знайти, так це на сайтах оголошень, на зразок OLX. При цьому в деяких випадках за окрему іграшку просять понад тисячу гривень.

Як відомо, колаборація McDonald’s та Minecraft була присвячена виходу фільму "A Minecraft Movie", а фігурки можна було отримати при купівлі певних меню, на кшталт Хеппі Міл. Акцію було запущено 3 квітня, через що до ресторанів одразу ж вишикувалися величезні черги.

Minecraft це гра про виживання в кубічному світі, де гравцям потрібно будувати свою базу, збирати ресурси та протистояти різним супротивникам. З 2009 року було продано понад 300 мільйонів копій гри, що зробило її другою за популярністю (після "Тетріса") грою в історії.

При цьому гра зачепила гравців насамперед за рахунок режиму гнучкого будівництва будівель, що дозволяє реалізувати проєкти практично будь-якої складності, аж до відтворення копій реальних мегабудівель та створення свого робочого комп’ютера. Деякі фанати навіть робили у грі копії цілих міст.

Але як завжди і буває у світі комп’ютерних ігор, не обходиться і без "крінжа". Наприклад, у Росії в "Майнкрафті" збудували 200-метровий пам’ятник Жириновському. 1 травня 2023 року ЛДПР навіть проводила там віртуальний мітинг через те, що реальні у РФ заборонені. За підсумком там зібралося 12 тисяч гравців, які обрушили сервер.