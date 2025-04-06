"Треба було змусити їх підписати угоду про копалини": міністр фінансів США зробив обурливу заяву про Україну

Бессент збрехав, що українці нібито "благали США", щоб Зеленському дозволили відвідати Білий дім

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україну потрібно було "примусити" підписати угоду щодо корисних копалин ще до моменту візиту президента України Володимира Зеленського до США. Підписання угоди нібито зірвалося через перепалку в Білому домі.

Про це він заявив в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Бессент зокрема зазначив, що нібито у кінці березня все вже було готове до підписання угоди, проте Зеленський, мовляв, винний, оскільки "зірвав підписання" документу через сварку в Білому домі.

"Він добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою в мирі", – поскаржився міністр.

Щобільше, Бессент заявив, що президент України нібито тричі збирався підписувати договір, але три рази так і не зробив цього. Бессент також збрехав, що українці нібито "благали США", щоб Зеленському дозволили відвідати Білий дім.

"Треба було змусити їх підписати угоду ще до візиту до Білого Дому… Зеленський мав просто з'явитись, пообідати з нами. Якщо він хотів щось обговорити — там було 9 американців. Ми могли б обговорити все ще тоді на місці", – додав він.

Угода з видобутку корисних копалин — що відомо

США представили Києву новий проєкт угоди, який передбачає майже повний контроль американців над усіма родовищами корисних копалин України без гарантій безпеки. До того ж у новій угоді щодо надр немає жодного слова про гроші для України. Що треба знати про угоду про корисні копалини — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Зеленський уже підтвердив, що Україна отримала документ. У Трампа не приховують, що чекають від України швидкого підписання нової угоди, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти висунуті умови. Саме тому Трамп вже вдався до погроз, обіцяючи Зеленському "великі проблеми".