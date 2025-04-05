Росія не зменшуватиме армію після війни: Буданов назвав причини

Фінансове навантаження на РФ зменшиться після завершення війни

Росіяни навіть після завершення війни проти України не суттєво зменшуватимуть кількість збройних сил. При цьому вони знайдуть гроші на те, щоб утримувати велику армію.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці та військовослужбовці Ганні Максимчук. За його словами, росіянам згідно з їхньою військовою стратегією потрібна велика кількість солдатів.

Буданов зазначив, що зараз приблизно половина військового бюджету РФ йде на виплати солдатам за підписання контракту, за його завершення, поранення, смерть тощо. Друга частина виділяється на закупівлю боєприпасів та ремонт техніки.

"Коли війна закінчується, усі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється величезний бюджет. Тому зменшення не буде", — сказав Буданов.

Він також дуже загадково оцінив ймовірність того, що Росія розвалиться, зіткнувшись з економічними труднощами.

"Сам по собі розвал ніколи й ніде не відбувається", — сказав він, але не став говорити, наскільки ймовірне втручання в цей процес зовнішніх сил.

Як повідомлялося раніше, Буданов нещодавно говорив про те, що вірить у закінчення війни у 2025 році. За його словами, росіянам необхідний перепочинок для відновлення сил.