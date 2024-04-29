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Современный "план Маршалла": еще одна страна призвала ЕС разработать аналогичный проект для Украины

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Президент Молдовы Майя Санду Новость обновлена 29 апреля 2024, 21:36
Президент Молдовы Майя Санду. Фото Коллаж "Телеграф"

Восстановление Украины обойдется в 486 миллиардов долларов

Европейский союз должен разработать современную версию "плана Маршалла" времен Второй мировой войны для Молдовы и Украины. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду. Заметим, что раньше о необходимости такого плана говорили и другие политики.

Об этом сообщает издание Euractiv. Отмечается, что соответствующее заявление Санду сделала во время выступления на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе в понедельник, 29 апреля.

"Как и после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте XXI века от Евросоюза", — заявила президент Молдовы.

Санду напомнила, что американский "план Маршалла" был разработан и воплощен в жизнь для того, чтобы "показать истощенному войной континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем, чем что-либо предложенное коммунизмом".

"Современная версия такого плана также должна предложить подобную надежду тем из нас, кто стремится к членству в Евросоюзе", — подчеркнула лидер Молдовы.

В феврале этого года Организация Объединенных Наций подсчитала, что в течение следующего десятилетия восстановление Украины обойдется в 486 миллиардов долларов, что на 75 миллиардов больше, чем прогнозировалось в 2023 году, пишет издание.

Во время своего выступления Санда неоднократно подчеркивала, что бюджет блока должен не только финансировать критически важные зеленые, цифровые и инфраструктурные проекты, но также направлен на "защиту ценностей", которые находятся под угрозой со стороны "сил тьмы" для европейского континента.

В то же время президент Молдовы выразила оптимизм относительно способности Европы противостоять вызовам, вызванным войной России против Украины.

"Европа всегда активизировалась и находила ресурсы, чтобы помочь, потому что мы, европейцы, верим, что распространение зла можно остановить только из-за расширения добра", – сказала Санду.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Минсоцполитики разрабатывает план по социальному восстановлению государства, который рассчитан на следующие 16 лет. В Украине будет больше мигрантов, а пенсионеры будут работать дольше.

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