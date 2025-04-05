Про бойові операції, політику та майбутнє Росії. Головні заяву Буданова з нового інтерв’ю

Не оминув і тему правди про війну

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов розкрив карти, чи збирається йти в політику після завершення війни. Він розповів про свої бойові операції та прогнози на майбутнє Росії.

Як зазначив Буданов в інтервʼю Анни Максимчук, наразі Україна робить усе, щоб війна закінчилась у 2025 році. "Телеграф" зібрав головні заяви очільника ГУР.

"Якщо людина не на фронті і не допомагає у тилу, то вона не має права бути громадянином України", — переконаний Буданов.

За його словами, він наразі не планує йти в політику, адже єдине питання, яке у Буданова на першому місці, — війна.

Головні заяви Буданова

Про ІПСО

"Суспільство не можливо навчити фільтрувати інформацію чи правильно споживати її. Магічної пігулки не існує", — каже голова ГУР.

Він розповів, що Україна неодноразово використовувала ІПСО на території Росії і дуже успішно. Один з прикладів — мобілізація в РФ у 2022 році. Буданов пояснив, що ІПСО певною мірою може мати правдиве підґрунтя, ситуацію, яку масштабували та подали ворогу під потрібним кутом.

Що буде з Росією після закінчення війни

"РФ не буде істотно зменшувати свої збройні сили (ЗС РФ). Навпаки у Кремля вивільниться купа грошей, які будуть перенаправлені. Зменшення армії та бойового потенціалу не буде", — пояснює Буданов.

За його словами, наразі левова частка бюджету Росії — це виплати за контракти військовим, додаткові дотації та підтримка армії. Адже основна мотивація вступу до ЗС РФ — гроші. Коли ж війна закінчиться, Кремлю не треба буде платити ці кошти, і в бюджеті з'являться умовно вільні мільярди.

Водночас Україна не може наразі розраховувати на те, що суспільство дестабілізує Росію та "розвалить" її.

Про операції ГУР

"В історії немає людей, які б не мали провальних операцій на війні та поразок. Це можливо", — каже Буданов.

Розповідаючи про свої бойові операції, очільник ГУР каже, що не стикався з ПТСР і вважає, що у підготовлених людей його рівня цього розладу може не бути. Проте додає, що багато операцій ГУР аналізує і в деяких бачить інший шлях.

"Страх — це в принці погано, виходячи на операцію його не має бути. Принаймні так у мене", — додає Буданов.

Чи потрібно суспільству знати правду про війну

"Суспільство має бути готове дізнатися правду, мабуть, згодом. Але під час війни всю правду знати — це зайве", — переконаний голова ГУР.

На його думку, саме тому люди отримують інформацію дозовано, адже деякі дані вони можуть трактувати по-своєму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Буданов розповів, чому заводи з виробництва "шахедів" у РФ ще не знищені.