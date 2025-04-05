Америка збунтувалася проти Трампа: сотні тисяч людей вийшли на вулиці (відео)

Майже півтори тисячі акцій заплановано у різних містах США

У США почалися масштабні протести проти політики президента США Дональда Трампа. Акції під гаслом "Руки геть" заплановані у всіх 50 штатах, а також у деяких європейських країнах, на зразок Німеччини, Франції та Великої Битанії.

Як повідомляє CNN, всього по всій країні заплановано понад 1400 акцій. За даними організації Indivisible, яка одним із координаторів протестів, всього в демонстраціях братимуть участь близько 600 тисяч осіб.

Демонстранти вимагають припинити "захоплення влади мільярдерами та зупинити корупцію в адміністрації Трампа", припинити скорочення федеральної програми охорони здоров’я Medicaid та інших соціальних програм, а також припинити нападки на меншості.

Серйозне невдоволення серед протестувальників викликає діяльність мільярдера Ілона Маска, оскільки в рамках його планів щодо скорочення видатків держбюджету було звільнено тисячі державних службовців, і скорочено близько 200 тисяч посад.

Організатори акцій заявляють, що зараз адміністрація Трампа займається консолідацією влади у своїх руках та винагороджує своїх союзників, репресуючи всіх інших.

"Це загальнонаціональна мобілізація, щоб зупинити найбільш нахабне захоплення влади в сучасній історії. Трамп, Маск та їхні дружки-мільярдери організують повномасштабний наступ на наш уряд, нашу економіку та наші основні права, який підтримує Конгрес на кожному етапі цього шляху", — повідомляють організатори акції.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ілон Маск незабаром може завершити роботу в Департаменті держефективності та в адміністрації Трампа. Причиною цього може стати непередбачуваність глави SpaceX та його характер.

Однак віцепрезидент Джей Ді Венс після цього заявив, що навіть коли Маск закінчить роботу в Департаменті, він все одно залишиться "другом та радником".