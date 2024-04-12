У Росії кажуть, що провели випробування міжконтинентальної ракети: місцеві подумали про НЛО (відео)

Влада РФ не розкрила жодних подробиць про нібито пуск ракети

У Росії у день космонавтики, 12 квітня, нібито провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Пуск було здійснено з полігону Капустін Яр в Астраханській області.

Про це повідомили у Міноборони Росії, але не уточнили, про яку саме ракету йдеться. Також у мережі діляться кадрами, як над житловими будинками видніється великий білий слід.

Як стверджують у російському відомстві, пуск пройшов успішно, а проводили його в рамках державних випробувань перспективних ракетних комплексів" і для "підтвердження стабільності ракет, що перебувають на озброєнні".

"Отримані результати підтверджують високу надійність російських ракет із забезпечення стратегічної безпеки Російської Федерації. Завдання пуску виконано у повному обсязі", — заявили в Міноборони Росії.

На кадрах у мережі видно, як над житловими будинками в Астрахані та Волгограді з’явився білий слід і біла пляма, яка стрімко рухалася вище та вище. У мережі назвали це явище в небі "космічною медузою", яка з’являється, коли світло відбивається від вихлопних газів ракети.

Ймовірно, росіяни бачили запуск міжконтинентальної ракети. А на одному з відео голос за кадром висловив сподівання, що це була "ядерна зброя". До того, як офіційно оголосили про випробування ракети, росіяни розглядали навіть версію з НЛО. Рік тому того ж дня з полігону Капустін Яр теж запускали міжконтинентальну балістичну ракету. Як тоді заявляли в російському Міноборони, її бойова частина із заданою точністю нібито "вразила умовну ціль на полігоні в Казахстані".

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