Виє сирена та оголошено евакуацію: російський Оренбург скоро піде під воду (свіжі відео)
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Мер міста закликав негайно покинути будинки
У російському Оренбурзі, що йде під воду слідом за Орськом, почалася масова евакуація людей з уже затоплених районів. У місті звучить сирена, яка повідомляє про початок евакуаційних заходів.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що до мешканців Оренбурга звернувся мер міста Сергій Салмін.
Він закликав мешканців ЖК "Гранд-парк", селища ім. Куйбишева та селища Сонячного, 23-го та 24-го мікрорайонів, вулиць Уральської, Донгузької, а також районів Авіамістечко та Овчинне Містечко терміново залишити їхні будинки та переміститися у безпечні райони.
"Я звертаюся до мешканців ЖК Гранд-парк, селищ їм Куйбишева та Сонячний, 23 мікрорайони, вулиць Уральська, Донгузька, районів Авіамістечко та Овчине містечко: терміново евакуюйтеся. Візьміть із собою документи, ліки, речі першої потреби та негайно покиньте домівки, не втрачайте час!" — сказав він.
Вода дедалі швидше затоплює росіян. І за останні 10 годин рівень води в Уралі піднявся на 40 см (зараз 11, 43 м). Згодом навіть міст через річку, що веде до виїзду із міста, почали перекривати.
На відео з міста та найближчих населених пунктів видно, як вода затоплює дедалі більше домів та вулиць.
Місцеві жителі російського міста намагаються врятуватись саморобними дамбами.
Раніше "Телеграф" писав, що через повінь в Орську (Оренбурзька область РФ) був великий ризик того, що під воду можуть піти кілька міст у цьому регіоні.