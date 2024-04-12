В России говорят, что провели испытание межконтинентальной ракеты: местные подумали про НЛО (видео)

Власти РФ не раскрыли никаких подробностей о якобы пуске ракеты

В России в день космонавтики, 12 апреля, якобы провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Пуск был совершен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Об этом сообщили в Минобороны России, но не уточнили, о какой именно ракете идет речь. Также в сети делятся кадрами, как над жилыми домами виднеется большой белый след.

Как утверждают в российском ведомстве, пуск прошел успешно, а проводили его в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов" и для "подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет".

"Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", — заявили в Минобороны России.

На кадрах в сети видно, как над жилыми домами в Астрахани и Волгограде появился белый след и белое пятно, которое стремительно двигалось выше и выше. В сети назвали это явление в небе "космической медузой", которая появляется, когда свет отражается от выхлопных газов ракеты.

Вероятно, россияне видели именно запуск межконтинентальной ракеты. А на одном из видео голос за кадром выразил надежду на то, что это было "ядерное оружие". До того, как объявили официально об испытании ракеты, россияне рассматривали даже версию с НЛО. Год назад в этот же день с полигона Капустин Яр тоже запускали межконтинентальную баллистическую ракету. Как тогда заявляли в российском Минобороны, ее боевая часть с заданной точностью якобы "поразила условную цель на полигоне в Казахстане".

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