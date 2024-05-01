У Росії на першотравневих демонстраціях зникло слово "мир": чим його замінюють (фото)

У більшості міст демонстрації взагалі скасували

Цьогоріч у Росії традиційне гасло Першотравня "Мир, труд, май" викреслили звідусіль, принаймні його перший елемент. Слово "мир" не пройшло цензуру, адже нині, у країні диктатора Путіна, навіть за просту демонстрацію цього слова можна отримати реальний строк, а якщо ви дитина, то відправитися до притулку.

Про це повідомляє "Можем объяснить" у своєму Telegram. Зазначається, що натомість у гаслах активно використовували літеру "Z", яка, завдяки кремлівській пропаганді, асоціюється саме з повномасштабною війною проти України.

"Один із трьох символів Першотравня, який проходив у СРСР та РФ під гаслами "Мир, труд, май", сьогодні зник із вживання по всій країні. У Москві та багатьох регіонах першотравневі вуличні акції взагалі скасували, а там, де вони проходять, використовуються лише ключові слова "труд", "май" та "весна", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що без "миру" Першотравень відзначили на акції у Владивостоці. Гасла — "Труд — крут!", "Праздник весны и труда". Без слова, що стало "нецензурним", обійшлися і на мітингу в Красноярську.

У Єкатеринбурзі першотравневу ходу чомусь скасували, але в столиці Уралу відбувся мітинг-концерт. Слова "мир" на плакатах та транспарантах помічено не було.

Учасники першотравневого мітингу профспілок у Читі прийшли з плакатами про "гідну зарплату цивільному персоналу Міноборони", а символ "СВО" зустрівся на плакатах "Zaщита" та "Zанятость".

Одне з небагатьох міст, де пройшла першотравнева хода — місто Ульяновськ. КПРФ провела його на батьківщині Леніна, теж не використовуючи традиційний радянський заклик до миру, але відновивши гасло "слава великому Ленину".

Як зазначає канал новин, заборона на призов до припинення війни санкціонована федеральною владою Росії: слово "мир" також прибрали зі святкових постів у соцмережах Генпрокуратура, Слідчий комітет, Перший канал та ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія).

Раніше в Санкт-Петербурзі з'явилися святкові банери та плакати. І також без "Миру". Гасло "Мир, труд, май" тепер звучить як "Весна, труд и Петербург".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як вчителі у Росії зганьбилися з нацистськими гаслами. Один з них використовував Адольф Гітлер для свого Третього Рейху.