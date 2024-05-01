В России на первомайских демонстрациях исчезло слово "мир": чем его заменяют (фото)

В большинстве городов демонстрации вообще отменили

В этом году в России традиционный лозунг Первомая "Мир, труд, май" вычеркнули отовсюду, по крайней мере, его первый элемент. Слово "мир" не прошло цензуру, ведь сейчас в стране диктатора Путина, даже за простую демонстрацию этого слова можно получить реальный срок, а если вы ребенок, то отправиться в приют.

Об этом сообщает "Можем объяснить" в своем Telegram. Отмечается, что в лозунгах активно использовали букву "Z", которая, благодаря кремлевской пропаганде, ассоциируется именно с полномасштабной войной против Украины.

"Один из трех символов Первомая, проходившего в СССР и РФ под лозунгами "Мир, труд, май", сегодня исчез из употребления по всей стране. В Москве и многих регионах первомайские уличные акции вообще отменили, а там, где они проходят, используются только ключевые слова "труд", "май" и "весна", — говорится в сообщении.

Сообщается, что без "мира" Первомай отметили на акции во Владивостоке. Лозунги — "Труд — крут!", "Праздник весны и труда". Без слова, что стало "нецензурным", обошлись и на митинге в Красноярске.

В Екатеринбурге первомайское шествие почему-то упразднили, но в столице Урала состоялся митинг-концерт. Слова "мир" на плакатах и транспарантах не было замечено.

Участники первомайского митинга профсоюзов в Чите пришли с плакатами о "достойной зарплате гражданскому персоналу Минобороны", а символ "СВО" встретился на плакатах "Zaщита" и "Zанятость".

Один из немногих городов, где прошло первомайское шествие — город Ульяновск. КПРФ провела его на родине Ленина, тоже не используя традиционный советский призыв к миру, но восстановив лозунг "слава великому Ленину".

Как отмечает новостной канал, запрет на призыв к прекращению войны санкционирован федеральными властями России: слово "мир" также убрали с праздничных постов в соцсетях Генпрокуратура, Следственный комитет, Первый канал и ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания).

Ранее в Санкт-Петербурге появились праздничные баннеры и плакаты. И также без "Мира". Лозунг "Мир, труд, май" теперь звучит как "Весна, труд и Петербург".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как учителя в России опозорились с нацистскими лозунгами. Один из них использовал Адольф Гитлер для своего Третьего Рейха.