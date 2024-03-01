"Українці хороші люди": на мітингу після похорон Навального звучать незвичні гасла (відео)

Біля кладовища зібралися тисячі росіян

У Москві після похорону російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці, тисячі людей продовжили стояти навколо цвинтаря, скандуючи різні гасла. Зокрема, "Українці — хороші люди" та "Поверніть солдатів додому".

Відповідні відео з'явилися, зокрема, в мережі X (Twitter). На них видно натовп росіян, який скандує зазначені гасла.

Раніше присутні на похороні скандували й українське "Героям слава!"

Відомо також про те, що й досі до Борисівського кладовища у Москві, де поховали Навального, йдуть люди. Вони стоять у черзі, тримають свічки та тихо співають пісні, чекаючи на можливість покласти квіти на могилу російського опозиціонера.

Також в мережі з'явилося фото могили Навального. Вона всіяна квітами, а над ними височіє хрест з його світлиною.

Могила Олексія Навального

Низка російських пабліків у Telegram повідомили про те, що в Росії вже затримали не менше 45 осіб, що вийшли на вулиці через похорони Навального. Найбільше затримань у Новосибірську, де люди покладали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій.

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії №3 у селищі Харп, в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За даними ЗМІ, причиною смерті став тромб, який відірвався. Пізніше в ГУР підтвердили причину смерті Навального.

Певний час тюремники не віддавали тіло Навального його родині. 24 лютого стало відомо, що тіло нарешті віддали матері Олексія.