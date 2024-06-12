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Невдало "грають м’язами": Росія направила до Карибського моря військові кораблі через допомогу Заходу Україні

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Кораблі армії РФ Новина оновлена 12 червня 2024, 18:12
Кораблі армії РФ. Фото росЗМІ

США уважно стежать за діями Росії у Карибському басейні

Росія в середу почала заводити флот військових кораблів у Карибське море. Деякі аналітики вважають, що таким чином РФ намагається продемонструвати силу на тлі зростання напруженості через підтримку Заходом України.

Про це повідомляє Time. Попри те, що у складі флоту є атомний підводний човен, загрози застосування ядерної зброї не спостерігається.

Перші два кораблі вже зайшли у гирло Гаванської бухти у супроводі невеликих човнів. Точна кількість кораблів, які РФ планує вивести на навчання до Карибського моря, невідома. Очікується, що серед них також будуть судна забезпечення, які можуть зупинитися у Венесуелі.

"Насамперед військові кораблі є нагадуванням Вашингтону про те, що неприємно, коли противник втручається у ваше найближче зарубіжжя. Це також нагадує друзям Росії в регіоні, включаючи антагоністів США Кубу та Венесуелу, що Москва на їхньому боці", — сказав директор латиноамериканської програми вашингтонського аналітичного центру Вільсона Бенджамін Гедан, маючи на увазі західну участь у війні Росії проти України.

Розвідувальна спільнота встановила, що атомний підводний човен, який також входить до складу флоту, не несе на борту ядерної зброї, як і інші судна. Загалом анонімні високопоставлені джерела у США стверджують, що не бачать прямої загрози для Америки у розміщенні російських військ у Карибському басейні. Очікується, що російські кораблі залишаться у регіоні до кінця літа.

Представник Держдепартаменту США каже, що заходи Росії до портів на Кубі є "звичайними військово-морськими візитами". Але при цьому він визнав, що ці військові навчання "активізувалися через підтримку США України та діяльність на підтримку союзників НАТО".

"Хоча це, ймовірно, не більше ніж провокація з боку Москви, це посилає сигнал про здатність Росії проєктувати міць у Західну півкулю за допомогою своїх союзників, і це, безумовно, триматиме американські війська в стані підвищеної бойової готовності, поки вони перебувають у театрі військових дій", — сказав директор Американської програми у вашингтонському Центрі міжнародних досліджень Раян Берг.

Зазначимо, що за обстановкою у південній частині Атлантичного океану та в карибському морі стежить 4-й флот США, який розташований у ПБ Мейпорт (штат Флорида). Постійного корабельного складу він не має, але за необхідності можуть бути створені до 40 оперативних з’єднань надводних сил. У повсякденних умовах територію патрулюють корабельні ударні групи у складі 3-4 надводних кораблів класів есмінець/фрегат, одного атомного багатоцільового підводного човна, двох-трьох сторожових кораблів і до десяти патрульних катерів американської БОХР. З повітря їх прикривають до трьох літаків ДРЛО Е-2С "Хокай" та до п’яти літаків базової патрульної авіації Р-ЗС "Оріон".

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін хоче створити дніпровську річкову флотилію. Таким чином РФ хочуть збільшити чисельність своєї армії.

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#Карибська море #Російський флот