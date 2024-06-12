Неудачно "играют мышцами": Россия направила в Карибское море военные корабли из-за помощи Запада Украине

США внимательно следят за действиями России в Карибском бассейне

Россия в среду начала заводить флот военных кораблей в Карибское море. Некоторые аналитики считают, что таким образом РФ пытается продемонстрировать силу на фоне роста напряженности из-за поддержки Западом Украины.

Об этом сообщает Time. Несмотря на то, что в составе флота есть атомная подлодка, угрозы применения ядерного оружия не наблюдается.

Первые два корабля уже зашли в устье Гаванской бухты в сопровождении небольших лодок. Точное количество кораблей, которые РФ планирует вывести на учения в Карибское море, неизвестно. Ожидается, что среди них будут также суда обеспечения, которые могут остановиться в Венесуэле.

"Прежде всего, военные корабли являются напоминанием Вашингтону о том, что неприятно, когда противник вмешивается в ваше ближайшее зарубежье. Это также напоминает друзьям России в регионе, включая антагонистов США Кубу и Венесуэлу, что Москва на их стороне", — сказал директор латиноамериканской программы вашингтонского аналитического центра Вильсона Бенджамин Гедан, имея в виду западное участие в войне России против Украины.

Разведывательное сообщество установило, что атомная подлодка, которая также входит в состав флота, не несет на борту ядерного оружия, как и другие суда. В целом анонимные высокопоставленные источники в США утверждают, что не видят прямой угрозы для Америки в размещении российских войск в Карибском бассейне. Ожидается, что российские корабли останутся в регионе до конца лета.

Представитель Госдепартамента США говорит, что заходы России в порты на Кубе являются "обычными военно-морскими визитами". Но при этом он признал, что эти военные учения "активизировались из-за поддержки США Украины и деятельности в поддержку союзников по НАТО".

"Хотя это, вероятно, не более чем провокация со стороны Москвы, это посылает сигнал о способности России проецировать мощь в Западное полушарие с помощью своих союзников, и это, безусловно, будет держать американские военные в состоянии повышенной боевой готовности, пока они находятся в театре военных действий", — сказал директор Американской программы в вашингтонском Центре международных исследований Райан Берг.

Отметим, что за обстановкой в южной части Атлантического океана и в карибском море следит 4-й флот США, который расположен в ПБ Мейпорт (штат Флорида). Постоянного корабельного состава у него нет, но при необходимости могут быть созданы до 40 оперативных соединений надводных сил. В повседневных условиях территорию патрулируют корабельные ударные группы в составе 3-4 надводных кораблей классов эсминец/фрегат, одной атомной многоцелевой подлодки, двух-трех сторожевых кораблей и до десяти патрульных катеров американской БОХР. С воздуха их прикрывают до трех самолетов ДРЛО Е-2С "Хокай" и до пяти самолетов базовой патрульной авиации Р-ЗС "Орион".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Путин хочет создать днепровскую речную флотилию. Таким образом в РФ хотят увеличить численность своей армии.