Нові мрії Кремля: Путін хоче створити дніпровську річкову флотилію

ЗС РФ продовжуватимуть розвивати та підвищувати бойові можливості армії

Росіяни заявили про наміри створити дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії. Тим самим у Кремлі хочуть збільшити чисельність своєї армії.

Як заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, за наказом Володимира Путіна у Росії сформують нові підрозділи. Про це Шойгу сказав на прес-конференції.

Так, у планах росіян до кінця 2024 року створити дві загальновійськові армії та 30 з’єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

Також до кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії та тридцять з’єднань, у тому числі чотирнадцять дивізій та шістнадцять бригад.

Крім того, Шойгу заявив, що ЗС РФ продовжуватиме розвивати та підвищувати бойові можливості армії. Зокрема, удосконалюватиметься бойовий і чисельний склад російської армії "загрозам військової безпеки країни, що пропорційно виникають".

Раніше Телеграф писав, що Росія планує захистити те, що залишилося від Чорноморського флоту, від наступних українських ударів. Схоже, саме тому було здійснено заміну командувача флоту.