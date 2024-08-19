На газопроводі "відбулася розгерметизація

У Башкортостані стався потужний вибух на нафтохімічному заводі. Повідомляється про розгерметизацію газопроводу.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. За їхніми даними, пригода сталася на нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак вранці 19 серпня.

Сам момент вибуху також потрапив на відео. Пропаганда стверджує, що на газопроводі "відбулася розгерметизація з подальшим горінням газу".

Деякі пропагандисти припускають, що це сталося під час продування трубопроводу. Після вибуху місто затягнуло чорним димом. Очевидці знімають наслідки події із різних куточків населеного пункту.

Також вже є попередня інформація щодо постраждалих. За даними місцевої влади, їх кількість наразі становить три особи. Один із них є співробітником заводу. Двоє людей у тяжкому стані. Про загиблих не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ростовській області Росії вже протягом доби палає нафтобаза на комбінаті "Кавказ".