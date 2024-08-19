У РФ стався надпотужний вибух на нафтохімічному заводі: у небо піднявся стовп вогню та диму (відео)
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На газопроводі "відбулася розгерметизація
У Башкортостані стався потужний вибух на нафтохімічному заводі. Повідомляється про розгерметизацію газопроводу.
Про це пишуть місцеві ЗМІ. За їхніми даними, пригода сталася на нафтохімічному заводі у місті Стерлітамак вранці 19 серпня.
Сам момент вибуху також потрапив на відео. Пропаганда стверджує, що на газопроводі "відбулася розгерметизація з подальшим горінням газу".
Деякі пропагандисти припускають, що це сталося під час продування трубопроводу. Після вибуху місто затягнуло чорним димом. Очевидці знімають наслідки події із різних куточків населеного пункту.
Також вже є попередня інформація щодо постраждалих. За даними місцевої влади, їх кількість наразі становить три особи. Один із них є співробітником заводу. Двоє людей у тяжкому стані. Про загиблих не повідомлялося.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ростовській області Росії вже протягом доби палає нафтобаза на комбінаті "Кавказ".