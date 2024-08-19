На газопроводе "произошла разгерметизация

В российской Башкирии произошел мощнейший взрыв на нефтехимическом заводе. Сообщается о разгерметизации газопровода.

Об этом пишут местные СМИ. По их данным, происшествие случилось на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамак утром 19 августа.

Сам момент взрыва также попал на видео. Пропаганда утверждает, что на газопроводе "произошла разгерметизация с последующим факельным горением газа".

Некоторые пропагандисты предполагают, что это случилось во время продувки трубопровода. После взрыва город затянуло черным дымом. Очевидцы снимают последствия происшествия с разных уголков населенного пункта.

Также уже есть предварительная информация о пострадавших. По данным местных властей, их количество на данный момент составляет три человека. Один из них является сотрудником завода. Двое человек в тяжелом состоянии. О погибших не сообщалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ростовской области России уже на протяжении суток пылает нефтебаза на комбинате "Кавказ".