Росіяни влаштували нову провокацію на Запорізькій АЕС: що таке градирня та що там може горіти

Пожежа у градирні це не те, чого варто боятися

Увечері неділі, 11 серпня, російські окупанти в Енергодарі вирішили знову влаштувати ядерний шантаж. Для цього вони підпалили купу сміття в одній із градирень ЗАЕС і традиційно почали звинувачувати ЗСУ в обстрілі.

"Телеграф" вирішив розібратися в тому, чи справді ситуація становить загрозу. Згідно з заявами української влади, єдина мета окупантів зводиться до психологічного тиску.

"Поки що показники радіації в нормі. Але поки що російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальної ситуація не і не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", — повідомляв президент Володимир Зеленський.

Це має сенс, оскільки в градирнях зазвичай нема чому горіти, а оскільки цей об’єкт використовується для охолодження, то там зазвичай повно води.

Атомні електростанції використовують воду, яка розігрівається реакторами до стану пари. Ця пара обертає турбіну, а потім потрапляє в градирню, де охолоджується і знову перетворюється на воду, яка буде використана повторно.

У градирні пара піднімаючись нагору конденсується, перетворюючись на дрібні краплі, які потім стікають униз. Оскільки основна функція градирні зводиться до охолодження води, то в ній постійно присутня велика кількість вологи, що знижує ризик пожежі.

Теоретично пожежа в градирні може виникнути лише у разі скупчення там сміття чи біомаси, що, швидше за все, і сталося на ЗАЕС.

Як повідомлялося раніше, на початку червня 2024 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) окупантами було порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.