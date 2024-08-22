Путін заборонив знайомства в інтернеті у Курській області: боїться підступних українських спокусниць

Обмеження стосується не тільки цивільних

Влада Росії закликала жителів прикордонних регіонів припинити використання застосунків для знайомств та обмежити використання соціальних мереж. Адже це може завадити українським військам збирати розвіддані під час вторгнення до Курської області.

Про це пише CNN з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Росії. Відомство виступило із закликом до жителів Брянської, Курської та Білгородської областей, а також військовослужбовцям та співробітникам поліції, дислокованим на територіях цих регіонів, утриматися від використання "сервісів онлайн-знайомств".

Також їх просять бути обережними під час трансляції відео із секретних місць. За повідомленням відомства, "противник активно використовує такі ресурси для збору інформації".

Оскільки українські війська продовжують просуватися на території РФ, міністерство опублікувало довгий список рекомендацій. Там радить людям не відкривати гіперпосилання у повідомленнях, отриманих від незнайомців, та не транслювати відео з місць, де розташовується військова техніка.

Окрім цього, військовим і поліцейським було рекомендовано видалити всі геотеги у своїх соціальних мережах, оскільки "противник відстежує соціальні мережі в режимі реального часу за допомогою цих тегів та розкриває фактичне місцерозташування військових та сил безпеки".

Росіян також попередили, що українські сили підключаються до "незахищених камер відеоспостереження віддалено, переглядаючи все — від приватних дворів до доріг та автомагістралей стратегічного значення".

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ ліквідували в Курській області актора дешевих російських серіалів.