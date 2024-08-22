Путин запретил знакомства в интернете в Курской области: боится коварных украинских соблазнительниц

Ограничение касается не только гражданских

Власти России призвали жителей приграничных регионов прекратить использование приложений для знакомств и ограничить использование социальных сетей. Ведь это может помешать украинским войскам собирать разведданные во время вторжения в Курскую область.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство внутренних дел России. Ведомство выступило с призывом к жителям Брянской, Курской и Белгородской областей, а также военнослужащим и сотрудникам полиции, дислоцированным на территориях этих регионов, воздержаться от использования "сервисов онлайн-знакомств".

Также их просят осторожничать во время трансляции видео с секретных мест. По сообщению ведомства, "противник активно использует такие ресурсы для сбора информации".

Поскольку украинские войска продолжают продвигаться по территории РФ, министерство опубликовало длинный список рекомендаций. Там советует людям не открывать гиперссылки в сообщениях, полученных от незнакомцев, и не транслировать видео с мест, где размещается военная техника.

Кроме того, военным и полицейским было рекомендовано удалить все геотеги в своих социальных сетях, поскольку "противник отслеживает социальные сети в режиме реального времени с помощью этих тегов и раскрывает фактическое месторасположение военных и сил безопасности".

Россиян также предупредили, что украинские силы подключаются к "незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и автомагистралей стратегического значения".

Ранее Телеграф писал, что ВСУ ликвидировали в Курской области актера дешевых российских сериалов.