У Курській області можуть ввести в обіг гривню: правозахисник назвав умову

Це питання не регулюється нормами міжнародного гуманітарного права

Україна має забезпечувати дотримання правопорядку та нормальну життєдіяльність місцевого населення на територіях РФ, які перейшли під контроль ЗСУ. Національною валютою на окупованих російських територіях залишаються рублі, проте за певних обставин можливе й впровадження гривні.

Про це розповів правозахисник Роман Мартиновський у інтерв'ю "Українській правді". За його словами, це питання не регулюється нормами міжнародного гуманітарного права.

"Однак, виходячи з того, що ми зобов'язані поважати існуючий на тих територіях порядок, національною валютою має залишитися рубль. Але, знову ж таки, може скластися ситуація, коли рублів майже не залишиться. Тоді ми можемо паралельно ввести в обіг українську гривню", — пояснив він.

Нагадаємо, через наближення ЗСУ в деяких районах Курської області вдаються до крайніх заходів. Наприклад, у Курчатовському районі та в самому Курчатові забороняють продаж алкоголю після 17:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український військовий Петро Сазонов розповів про свої враження від Курській області. За його словами, місцеві жителі привітно зустрічають українських військових, але він має до них почуття огиди. А ось дороги, за словами військового, там кращі, ніж в Україні.